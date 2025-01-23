В Курске вынесли первый приговор российскому военному по делу о мародерстве. К какому сроку его приговорили, неизвестно

Курский гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему Станиславу Лопатину, обвиняемому в мародерстве (часть 1 статьи 356.1 УК РФ). Об этом сообщает «Медиазона».

К какому сроку приговорили Лопатина, неизвестно. В суде изданию заявили, что председатель суда запретил отвечать на вопросы журналистов. Адвокат обвиняемого Игорь Душин сказал корреспонденту «Медиазоны», что тот ошибся номером.

Дело Лопатина поступило в суд в ноябре 2024 года. Приговор вынесли 15 января. Как отмечает «Медиазона», это первое известное решение, вынесенное с начала войны в отношении российского военнослужащего по статье о мародерстве.

В ноябре 2024 года государственное российское агентство ТАСС выпустило заметку под заголовком «Жители курского приграничья возвращаются в разграбленные ВСУ дома». В нем со ссылкой на фельдшера российского отряда «Барс-Курск» говорилось, что местные жители «вынуждены возвращаться в пустые дома из-за грабежей и мародерства военнослужащих ВСУ». Речь в материале шла о поселке Глушково. После выхода материала несколько z-блогеров и «военкоров» обратили внимание, что Глушково никогда не находилось под контролем ВСУ. Вскоре в статью были внесены изменения, в ней говорилось, что знакомые фельдшера вернулись не в Глушково, а «в одно из сел Глушковского района», которое было оккупировано ВСУ.

На случаи мародерства жаловались не только в Глушковском, но и в соседнем Кореневском районе Курской области, также с августа оказавшемся в зоне боевых действий из-за наступления ВСУ в регионе. В Коренево украинские военные, как и в Глушково, не заходили.

Бывший глава Курской области, а ныне министр транспорта Роман Старовойт признавал, что российские военные занимались мародерством в селах Глушковского района, откуда уехали местные жители из-за продолжающихся боев. «К сожалению, есть факты мародерства как среди гражданских лиц, так и военных. Задача поставлена федеральным силовым ведомствам сейчас, военной полиции в том числе, обеспечить усиленную охрану, контроль домов на границе», — говорил он.

Статья «Мародерство» (356.1) появилась в Уголовном кодексе РФ в сентябре 2022 года. Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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