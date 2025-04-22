Для бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина (отца режиссера Тимофея Кулябина) запросили семь лет колонии

Прокуратура запросила семь лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей для бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Кулябина обвиняют в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и растрате (статья 160 УК РФ). Уголовное дело рассматривает Железнодорожный районный суд Новосибирска.

По версии следствия, с 2015 по 2019 год Кулябин незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну, лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, работавшему главным режиссером. Ежемесячная надбавка в размере 88 тысяч рублей проходила по документам как стимулирующие выплаты «за творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности», утверждает следствие. Согласно подсчетам следствия, всего Кулябину-младшему выплатили 5,2 миллиона рублей.

Александра Кулябина также обвинили в растрате 1,7 миллиона рублей и присвоении принадлежащего театру компьютера.

Судебный процесс начался в апреле 2024 года. На первом заседании Кулябин заявил о своей невиновности.

Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» 23 года. В декабре 2022 года его сняли с должности директора театра. Кроме того, из репертуара «Красного факела» убрали спектакли Тимофея Кулябина. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Тимофей Кулябин выступил против войны, ушел с должности главного режиссера «Красного факела», которую занимал с 2015 года, и уехал из страны.

В январе 2023 года Кулябина-старшего задержали и отправили под домашний арест по делу о крупной растрате. Позже обвинение ужесточили, добавив статью о превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

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