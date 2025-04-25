Суд дал пять лет условно бывшему директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. Его обвиняли в незаконных выплатах сыну, режиссеру Тимофею Кулябину

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина к пяти годам лишения свободы условно.

Как сообщила региональная прокуратура, 72-летнего Кулябина признали виновным в растрате в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Кулябину также назначили штраф в размере 300 тысяч рублей и запретили в течение двух лет заниматься организацией культурно-развлекательных мероприятий.

Суд удовлетворил иск министерства культуры Новосибирской области к бывшему директору театра о взыскании ущерба на сумму 6,9 миллиона рублей, сообщает «Коммерсант».

Государственный обвинитель в ходе прений сторон просил назначить Александру Кулябину семь лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей.

Александр Кулябин — отец режиссера, лауреата «Золотой маски» Тимофея Кулябина. По версии обвинения, в 2015-2019 годах Кулябин-старший незаконно выплачивал своему сыну, работавшему главным режиссером театра «Красный факел», ежемесячную надбавку в размере 88,6 тысячи рублей. По документам надбавка проходила как стимулирующая выплата «за творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности». Следствие оценило общий размер выплат Тимофею Кулябину в 5,2 миллиона рублей.

Власти Новосибирской области, как говорится в сообщении прокуратуры, обнаружили, что Александр Кулябин неправомерно использует средства бюджета для выплат сыну, и потребовали вернуть 1,7 миллиона рублей. По версии обвинения, Александр Кулябин вернул деньги, но не за свой счет, а за счет средств театра.

Кроме того, директора театра обвиняли в том, что он присвоил себе моноблок Apple iМас стоимостью 25 тысяч рублей, который находился в собственности театра.

Александр Кулябин не признал вину.

Александр Кулябин возглавлял новосибирский театра «Красный факел» в 1999-2022 годах. Его уволили с поста директора театра в декабре 2022 года после того, как его сын, Тимофей Кулябин, выступил против полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и уехал из России. Спектакли Тимофея Кулябина убрали из репертуара «Красного факела».

Александра Кулябина задержали в январе 2023 года. Следствие ходатайствовало перед судом, чтобы его отправили в СИЗО. В защиту Кулябина выступили известные российские актеры и театральные деятели, попросившие отпустить его под их личное поручительство. В итоге суд отправил бывшего директора театра под домашний арест.

Читайте также

Интервью Тимофея Кулябина. За антивоенные высказывания его спектакли снимают по всей стране Отца режиссера сначала уволили с поста директора театра, а теперь задержали

Читайте также

Интервью Тимофея Кулябина. За антивоенные высказывания его спектакли снимают по всей стране Отца режиссера сначала уволили с поста директора театра, а теперь задержали