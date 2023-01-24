В Новосибирске задержали бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. Спектакли его сына Тимофея, выступившего против войны, отменяют по всей стране

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Новосибирске задержан бывший директор государственного драматического театра «Красный факел» Александр Кулябин, сообщает прокуратура Новосибирской области.

В отношении Кулябина возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).

«По месту жительства подозреваемого проведены обыски, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в пресс-релизе прокуратуры.

Как пишет «Тайга.Инфо», ущерб по делу оценивается свыше 1,8 миллиона рублей.

Александр Кулябин возглавлял театр «Красный факел» 23 года. В конце декабря его уволили, а из репертуара театра убрали спектакли его сына, режиссера Тимофея Кулябина. После начала российского вторжения в Украину Тимофей Кулябин выступил против войны и уехал из страны. В мае Большой театр отменил показы оперы «Дон Паскуале» в постановке Кулябина.

Читайте также

«Есть одна страна, которая точно отменяет русскую культуру. Эта страна — Россия» Интервью режиссера Тимофея Кулябина. За антивоенные высказывания его спектакли снимают по всей стране. А его отца уволили с поста директора театра

Читайте также

«Есть одна страна, которая точно отменяет русскую культуру. Эта страна — Россия» Интервью режиссера Тимофея Кулябина. За антивоенные высказывания его спектакли снимают по всей стране. А его отца уволили с поста директора театра