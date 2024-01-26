Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина.

Как пишет «Сибирский экспресс», в окончательной редакции следствие вменяет Кулябину превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет), а также растрату с использованием служебного положения, совершенные организованной группой или в особо крупном размере (части 3 и 4 статьи 160 УК, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Ранее было известно только об обвинениях в растрате, отмечает издание.

Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Новосибирска.

Александра Кулябина, возглавлявшего «Красный факел» 23 года, уволили с должности директора театра в декабре 2022 года. В то же время из репертуара «Красного факела» убрали спектакли его сына, режиссера Тимофея Кулябина. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Тимофей Кулябин выступил против войны, ушел с должности главного режиссера «Красного факела», которую занимал с 2015 года, и уехал из страны.

В январе 2023 года Кулябина-старшего задержали и отправили под домашний арест по делу о крупной растрате. Следствие утверждало, что директор театра незаконно выплачивал надбавки к зарплате своего сына — ежемесячно в размере 88,6 тысячи рублей. Всего Кулябин-младший якобы получил за свою работу более пяти миллионов рублей. При этом, отмечает «Сибирский экспресс, еще в 2018 году контрольное управление Новосибирской области обнаружило выплату непредусмотренных надбавок в «Красном факеле» и Александр Кулябин за собственный счет вернул в бюджет 1,7 миллиона рублей.

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