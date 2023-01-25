«Коммерсант»: бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина подозревают в выплатах надбавок сыну, режиссеру Тимофею Кулябину

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Бывший директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин, задержанный 24 января по делу о растрате, подозревается в незаконных выплатах надбавок к зарплате своему сыну, бывшему главному режиссеру театра Тимофею Кулябину. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с материалами уголовного дела.

По версии следствия, сумма дополнительных выплат за несколько лет составила около 1,8 миллиона рублей. Когда эти факты выявила проверка, директор театра возместил ущерб министерству культуры Новосибирской области за счет средств «Красного факела», пишет газета.

26 января Александру Кулябину изберут меру пресечения.

Александр Кулябин возглавлял театр «Красный факел» 23 года. В конце декабря его уволили, а из репертуара театра убрали спектакли его сына, режиссера Тимофея Кулябина. 24 января прокуратура Новосибирской области сообщила о задержании Кулябина-старшего и расследовании в отношении него уголовного дела о растрате денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).

После начала российского вторжения в Украину Тимофей Кулябин выступил против войны и уехал из страны. В апреле он ушел с должности главного режиссера «Красного факела». В мае Большой театр отменил показы оперы «Дон Паскуале» в постановке Кулябина.

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