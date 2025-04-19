Певца Шарлота, приговоренного к пяти с половиной годам лишения свободы, исключили из реестра террористов и экстремистов

Росфинмониторинг исключил певца Шарлота (настоящее имя Эдуард Шарлот) из реестра террористов и экстремистов. Причины, по которым певец, признанный виновным в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, более не фигурирует в этом списке, пока не уточняются.

В конце декабря 2024 года Самарский областной суд назначил Шарлоту пять с половиной лет колонии-поселения. Прокуратура сочла приговор слишком мягким, однако апелляционная инстанция в середине апреля оставила его в силе.

Основанием для исключения физического лица из реестра террористов и экстремистов являются: прекращение уголовного дела, отмена приговора, снятие или погашение судимости, а также смерть.

В ноябре 2023 года Шарлота, на которого написала донос Екатерина Мизулина, задержали в аэропорту Пулково в Петербурге, куда он прилетел из Армении. После этого на него завели уголовное дело по нескольким статьям: о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, повреждении официального документа и возбуждении ненависти либо вражды (последние два обвинения были сняты прокуратурой в ходе судебного процесса).

Обвинения касались роликов, которые Шарлот публиковал в инстаграме. Так, на одном из видео он оскорблял патриарха Кирилла, прибивая к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет, на другом — сжигал российский паспорт, а затем говорил, что выступает против войны в Украине.

В январе 2024 года сообщалось, что Шарлот написал письмо патриарху Кириллу с извинениями и раскаянием в содеянном. Московский патриархат обратился к судье по делу Шарлота с предложением освободить обвиняемого, который извинился перед патриархом, от уголовной ответственности. Однако суд продолжил рассмотрение дела Шарлота и вынес певцу приговор.

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