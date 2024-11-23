В РПЦ заявили, что патриарх Кирилл простил певца Шарлота и попросил не наказывать его по делу об оскорблении чувств верующих

Московский патриархат обратился к судье по делу певца Эдуарда Шарлота с предложением освободить обвиняемого, который извинился перед патриархом, от уголовной ответственности, пишет «Коммерсант».

С письмом в адрес судьи Самарского областного суда Дмитрия Воложанинова обратился заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В письме говорится, что Московский патриархат «не видит препятствий для применения судом норм статьи 76 УК». Она предусматривает, что обвиняемый в преступлении небольшой или средней тяжести может быть освобожден от ответственности в случае примирения сторон.

В июле адвокат Шарлота опубликовал по просьбе своего подзащитного видео, в котором тот просит прощения у патриарха Кирилла и всех православных верующих за оскорбление их религии. На заседании суда 22 ноября иерей Кинельской епархии Самарской митрополии Сергий Терехин, который участвует в процессе в качестве консультанта, заявил, что патриарх простил обвиняемого и просил не применять к нему наказание, пишет «Коммерсант».

Вахтанг Кипшидзе отметил, что суд уже принимал во внимание похожие ходатайства РПЦ — например, в деле тикток-блогера Алины Власкиной, которую обвиняли по статье о нарушении права на свободу вероисповеданий (148 УК) из-за ролика, в котором двое молодых людей пьют алкоголь рядом с иконой.

Шарлота задержали в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково в Петербурге. Следственный комитет обвиняет его по четырем статьям: реабилитация нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК), возбуждение ненависти (пункт «а» части 2 статьи 282 УК), нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК) и уничтожение официального документа (часть 1 статьи 325 УК).

Поводом для преследования Шарлота стали его ролики в инстаграме. На одном из видео он рвал и топтал георгиевскую ленточку, на другом — исполнял песню в нижнем белье на мотив «Дня Победы». В третьем ролике он оскорблял патриарха Кирилла, прибивая к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет. Еще на одном видео Шарлот сжигал российский паспорт.

Самарский областной суд начал рассматривать дело Шарлота 18 октября 2024 года. На первом заседании певец заявил, что частично признает вину по трем вменяемым ему статьям, но отвергает обвинение в возбуждении ненависти. Он сказал, что действительно присутствует на этих видеороликах, но «не уверен в квалификации» преступлений.

в чем обвиняют шарлота

«Простите. Я больше так не буду. (Улыбается.)» Суд оставил певца Шарлота в СИЗО. Ему грозит шесть лет колонии за сожженный паспорт и оскорбление патриарха Кирилла. Вот его история

в чем обвиняют шарлота

«Простите. Я больше так не буду. (Улыбается.)» Суд оставил певца Шарлота в СИЗО. Ему грозит шесть лет колонии за сожженный паспорт и оскорбление патриарха Кирилла. Вот его история