Самарский областной суд 18 октября начал рассматривать по существу уголовное дело певца Эдуарда Шарлота, сообщает РИА Новости.

Музыканта обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса: реабилитация нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК), возбуждение ненависти (пункт «а» части 2 статьи 282 УК), нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (часть 1 статьи 148 УК), уничтожение официального документа (часть 1 статьи 325 УК). Суммарно ему может грозить до шести лет лишения свободы.

На первом заседании Шарлот заявил, что частично признает свою вину по трем вменяемым ему статьям, но отвергает обвинение в возбуждении ненависти.

«По статье 354.1, по статье 148, по статье 325 частично признаю вину в том, что я действительно присутствую на этих видеороликах, но не уверен в квалификации… По статье 282 вину свою не признаю, никогда не признавал и не признаю ни за что», — цитирует агентство слова певца.

Суд продлил срок ареста Шарлота до 24 марта 2025 года.

В ноябре 2023 года певца Шарлота, на которого написала донос Екатерина Мизулина, задержали в аэропорту Пулково в Петербурге, куда он прилетел из Армении. После этого на музыканта завели уголовное дело, обвинив в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК), повреждении документов (часть 1 статьи 325 УК) и по двум эпизодам реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК). С декабря 2023 года музыкант находится в СИЗО Самары.

Поводом для преследования Шарлота стали его ролики в инстаграме. На одном из видео он рвал и топтал георгиевскую ленточку, на другом — исполнял песню в нижнем белье на мотив «Дня Победы». В третьем ролике он оскорблял патриарха Кирилла, прибивая к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет. Еще на одном видео Шарлот сжигал российский паспорт.

В январе 2024 года сообщалось, что Шарлот написал письмо патриарху Кириллу с извинениями и раскаянием в содеянном. «Коммерсант» писал, что на заседании суда по продлению меры пресечения музыкант извинился перед Владимиром Путиным, Рамзаном Кадыровым Екатериной Мизулиной и певцом Ярославом Дроновым (Шаманом).

В конце мая стало известно, что в отношении Шарлота возбудили еще одно уголовное дело — по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды (часть 2 статьи 282 УК РФ). Как писали СМИ, поводом стали сторис в инстаграме Шарлота, в которых была надпись «Русскоязычные маленькие ублюдки, вы мертвы, даже когда дышите». В июле Росфинмониторинг включил Шарлота в перечень «экстремистов и террористов».

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