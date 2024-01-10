Певец Шарлот написал из СИЗО покаянное письмо патриарху Кириллу. Музыканта обвиняют в «реабилитации нацизма» и «оскорблении чувств верующих»

Певец Эдуард Шарлот, находящийся в следственном изоляторе Самары по нескольким статьям обвинения, написал письмо патриарху Кириллу с извинениями и раскаянием в содеянном. Об этом РБК сообщил отец музыканта Валерий Шарлот.

«Мой сын осознал вину, признав, что его поступок был ошибкой, и перед патриархом он выразил глубокие извинения, особенно учитывая его веру», — рассказал он, добавив, что письмо было отправлено до нового года, но ответ на него пока не приходил.

Как утверждает «База», в письме Шарлот заявил, что готов искупить вину, «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать».

10 января Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов певца, оставив его под стражей в СИЗО.

Телеграм-канал Shot опубликовал фрагмент выступления Шарлота на заседании суда по видеосвязи из изолятора. В нем певец просит судью о «возможности прослыть не врагом России, а прославлять патриотизм».

В ноябре 2023 года певца Шарлота, на которого написала донос Екатерина Мизулина, задержали в аэропорту Пулково в Петербурге, куда он прилетел из Армении. Суд назначил ему 13 суток административного ареста из-за нецензурной брани.

Вслед за этим, по сообщениям СМИ, на исполнителя завели четыре уголовных дела: два по статьям о «реабилитации нацизма» (часть 4 статьи 354.1 УК), а также по статьям об «оскорблении чувств верующих» (часть 1 статьи 148 УК) и «повреждении официального документа» (часть 1 статьи 325 УК).

Все уголовные дела касались роликов, которые Шарлот публиковал в инстаграме. На одном из видео он рвал и топтал георгиевскую ленточку, на другом — исполнял песню в нижнем белье на мотив «Дня Победы». В третьем ролике он оскорблял патриарха Кирилла, прибивая к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет. Еще на одном видео Шарлот сжигал российский паспорт, а затем обращался к властям Украины, заявляя, что выступает против войны и хочет попасть в Киев.