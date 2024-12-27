Певца Шарлота приговорили к пяти с половиной годам колонии-поселения

Самарский областной суд приговорил к пяти с половиной годам колонии-поселения певца Эдуарда Шарлота по обвинению в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, сообщает РИА Новости.

Также ему на четыре года запрещено пользоваться интернетом.

Гособвинение запрашивало для музыканта семь лет и пять месяцев лишения свободы и штраф в 299 тысяч рублей.

В ноябре 2023 года Шарлота, на которого написала донос Екатерина Мизулина, задержали в аэропорту Пулково в Петербурге, куда он прилетел из Армении. После этого на него завели уголовное дело по нескольким статьям: о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, повреждении официального документа и возбуждении ненависти либо вражды (последние два обвинения были сняты прокуратурой в ходе судебного процесса).

Все уголовные дела касались роликов, которые Шарлот публиковал в инстаграме. На одном из видео он рвал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты, на другом, как утверждалось, он исполнял песню в нижнем белье на мотив «Дня Победы». В третьем ролике он оскорблял патриарха Кирилла, прибивая к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет. Еще на одном видео Шарлот сжигал российский паспорт, а затем говорил, что выступает против войны в Украине.

В январе 2024 года сообщалось, что Шарлот написал письмо патриарху Кириллу с извинениями и раскаянием в содеянном. «Коммерсант» писал, что на заседании суда по продлению меры пресечения музыкант извинился перед Владимиром Путиным, Рамзаном Кадыровым, Екатериной Мизулиной и певцом Ярославом Дроновым (Шаманом). Вскоре Московский патриархат обратился к судье по делу Шарлота с предложением освободить обвиняемого, который извинился перед патриархом, от уголовной ответственности.

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