Суд решил передать долю Владислава Бакальчука в Wildberries Татьяне Ким

Савеловский районный суд Москвы вынес решение по вопросу раздела имущества основательницы Wildberries Татьяны Ким и ее бывшего мужа Владислава Бакальчука. Ким получила долю Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владельцем 100% компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление объединенной компании Wildberries и Russ.

Кроме того, за Ким остается 100-процентная доля в ООО «Вайлдберриз банк» и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

«Таким образом, суд удовлетворил исковые требования Татьяны Ким», — заявили в компании.

В конце июля 2024 года Татьяна Ким (тогда еще Бакальчук) подала в суд иск о разводе с мужем. Это произошло вскоре после того, как Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по объединению с целью создания цифровой торговой платформы. В сентябре Бакальчук объявила в своем телеграм-канале, что меняет фамилию на девичью — Ким.

На фоне сделки и развода Бакальчуков у главного офиса Wildberries в Москве в сентябре 2024 года произошла стрельба. Погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Forbes называл несколько версий конфликта между Бакальчуками и слияния Wildberries и Russ. По одной из них, Татьяна Ким опасалась сложностей с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе Wildberries под Петербургом в январе 2024 года. Представители Russ якобы помогли решить проблему «на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе». По другой версии, Бакальчук «влюбилась, и ее любовь имеет отношение к Russ».

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