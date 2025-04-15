Reuters: советника министра обороны США заподозрили в утечке данных Пентагона

Одного из ведущих советников министра обороны США Пита Хегсета отстранили от работы в Пентагоне на фоне расследования утечки информации из ведомства, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь идет о Дэне Колдуэлле — ветеране морской пехоты, служившем в Ираке. Он известен своими «изоляционистскими взглядами», говорится в статье. Колдуэлл среди прочего критиковал США за войну в Ираке, скептически относится к американской военной помощи Киеву и выступает за вывод военных США из Европы.

Reuters утверждает, что Колдуэлл играл важную роль в качестве советника Хегсета. В частности, в чате Signal, где чиновники администрации Трампа обсуждали удары по хуситам, Хегсет назвал Колдуэлла лучшим контактным лицом для Совета национальной безопасности.

Колдуэлла отправили в административный отпуск за «несанкционированное разглашение информации», сообщил источник Reuters. По его словам, расследование утечки продолжается. При этом собеседник агентства не сообщил подробностей случившегося.

В середине марта Bloomberg сообщал, что Пентагон начал проверять сотрудников на детекторе лжи в рамках расследование по факту «несанкционированного разглашения» информации о национальной безопасности. Агентство связывало проверки с попытками установить источник утечки информации о визите Илона Маска в Пентагон.

Бизнесмен, как сообщалось, 21 марта посетил ведомство, чтобы обсудить сокращение расходов и инновации. Незадолго до его визита газета The New York Times сообщила, что военные собираются провести для Маска «сверхсекретный брифинг», в ходе которого расскажут о планах на случай возможной войны США и Китая. Неясно, провели ли военные такой брифинг для Маска.

Reuters отмечает, что журналистам агентства неизвестно, подвергали ли Дэна Колдуэлла проверке на детекторе лжи.