Bloomberg: Пентагон начал проверять сотрудников на детекторе лжи. После утечки о том, что Илон Маск узнает секретную информацию о возможной войне с Китаем

Министерство обороны США начало внутреннее расследование, в том числе с использованием детектора лжи, чтобы установить источник утечки информации о визите Илона Маска в Пентагон.

Провести расследование по факту «несанкционированного разглашения» информации о национальной безопасности, распорядился руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер, сообщило 22 марта агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. По их словам, Джо Каспер потребовал, чтобы виновных привлекли к уголовной ответственности.

Илон Маск 21 марта посетил Пентагон, чтобы обсудить сокращение расходов и инновации. Незадолго до его визита газета The New York Times сообщила, что военные собираются провести для Маска «сверхсекретный брифинг», в ходе которого расскажут о планах на случай возможной войны США и Китая. Информацию об этом также подтвердили источники The Wall Street Journal. Неясно, провели ли военные брифинг для Маска.

Представители Пентагона называли ложной информацию СМИ о «сверхсекретном» брифинге. Президент США Дональд Трамп называл публикации «нелепостью». В разговоре с журналистами 21 марта Трамп признал, что у Илона Маска, который возглавляет компанию Tesla, может быть конфликт интересов, поэтому он никогда не даст ему доступ к такой информации.

