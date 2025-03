NYT: Пентагон запланировал «сверхсекретный брифинг» для Илона Маска о возможной войне США и Китая. Трамп: «Что за нелепость?»

Министерство обороны США решило провести 21 марта для главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска брифинг по поводу военных планов Соединенных Штатов на случай возможной войны с Китаем. Первой об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники. Информацию подтвердили источники The Wall Street Journal.

Собеседники NYT рассказали, что сверхсекретный брифинг по плану войны с Китаем содержит около 20-30 слайдов, в которых рассказывается о том, как США будут вести такой конфликт. Источники отметили, что брифинг охватывает разную информацию, от анализа потенциальной угрозы со стороны Китая до того, какие китайские цели могут поразить США в случае конфликта.

Как отметила газета The New York Times, встречу планируют провести не в кабинете министра обороны Пита Хегсета, а в защищенном конференц-зале Пентагона, который используют для встреч высокопоставленных военных.

До публикации статьи NYT пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл сделал короткое заявление о том, что министерство обороны «с радостью» примет Илона Маска в Пентагоне 21 марта, куда его пригласили «в гости». После того, как газета опубликовала статью, Парнелл написал в соцсети X: «Это на 100% фейковые новости. Просто наглая и злонамеренная ложь. Илон Маск — патриот. Мы гордимся тем, что он работает с Пентагоном».

Министр обороны Пит Хегсет также прокомментировал сообщение газеты в соцсети X. «Это не встреча по поводу „сверхсекретных планов войны с Китаем“. Это неформальная встреча об инновациях, эффективности и разумном производстве», — заявил Хегсет.

Спустя несколько часов после публикации The New York Times президент США Дональд Трамп отверг утверждения издания. Он написал в соцсети Truth Social, что данные газеты «совершенно не соответствуют действительности». «Они ошибочно заявили, что Илон Маск завтра [21 марта] отправится в Пентагон, чтобы получить информацию о возможной „войне с Китаем“. Что за нелепость? Китай даже не будет упоминаться или обсуждаться», — заявил Трамп.

Как отмечает NYT, теперь неясно, проведет ли Пентагон брифинг для Илона Маска, как планировалось изначально.

Илон Маск — глава компании SpaceX, подрядчика Пентагона, и один из самых влиятельных советников президента США Дональда Трампа. Маск также возглавляет компанию по производству электромобилей Tesla, которая имеет обширные финансовые интересы в Китае. Как пишет The Wall Street Journal, доступ к планам Пентагона о потенциальной войне с Китаем даст Маску доступ к военным секретам, недоступным его конкурентам.

