WSJ: жена главы Пентагона участвовала во встречах мужа с иностранными военными чиновниками. Там обсуждали конфиденциальную информацию

Жена главы Пентагона Пита Хегсета, бывший продюсер Fox News Дженнифер Хегсет участвовала в двух встречах мужа с иностранными военными чиновниками, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам других участников, которые поговорили с изданием, на этих встречах обсуждалась конфиденциальная информация.

Так, Дженнифер Хегсет присутствовала на переговорах мужа с министром обороны Великобритании Джоном Хили и начальником штаба обороны страны адмиралом Энтони Радакином. Встреча прошла в Пентагоне 6 марта.

Как отмечают журналисты, эти переговоры состоялись в «чувствительный момент» для двух стран — вскоре после того как США ненадолго приостановили обмен разведданными с Украиной. В ходе переговоров Хегсет и британские военные чиновники обсуждали это решение Вашингтона, а также будущее военное сотрудничество между странами.

В феврале жена Хегсета также посещала встречу главы Пентагона с военными чиновниками союзников США в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По данным WSJ, речь идет о переговорах контактной группы по обороне Украины. В ходе таких встреч, отмечает издание, участники регулярно обсуждают конфиденциальную информацию о помощи Киеву, которую не хотят обнародовать.

Источники журналистов утверждают, что некоторые иностранные участники этих встреч не знали, кто такая Хегсет. Другие были удивлены ее присутствием, но не стали возражать. Неясно, повлияло ли это на обсуждения.

По данным WSJ, на некоторых встречах министра обороны США также сопровождает его младший брат Филипп Хегсет. Он продюсирует консервативные подкасты и недавно начал работать в Министерстве внутренней безопасности США. Вместе они ездили в Гуантанамо в феврале, а сейчас находятся в турне по Азии.

Глава Пентагона может приглашать кого угодно на встречи с иностранными коллегами. Но обычно списки участников ограничиваются теми, кому необходимо там присутствовать и у кого есть допуск к секретным данным, пишет The Wall Street Journal.

Дженнифер Хегсет не работает в Минобороны США, сообщили представители ведомства. Однако они не уточнили, есть ли у нее какой-либо допуск к секретной информации.

Статья The Wall Street Journal вышла на фоне повышенного внимания к тому, как чиновники администрации Дональда Трампа обращаются с секретной информацией. Ранее стало известно, что советники президента США по ошибке добавили главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в чат с анонсами ударов по Йемену. Вскоре выяснилось, что у Пита Хегсета есть российская электронная почта — [email protected].