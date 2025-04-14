Трамп обвинил Байдена и Зеленского в том, что они позволили войне в Украине начаться. А потом добавил, что и Путин все-таки тоже виноват

Владимир Путин, 46-й президент США Джо Байден и лидер Украины Владимир Зеленский несут ответственность за начало российско-украинской войны, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Переговоры проходили в присутствии журналистов. Один из них попросил Трампа уточнить, что он имел в виду, когда назвал российский ракетный удар по украинскому городу Сумы «ошибкой».

Президент США объяснил, что «ошибкой было допустить начало войны». «Байден мог ее остановить. Зеленский мог ее остановить. А Путин вообще не должен был ее начинать. Виноваты все. <…> Миллионы погибших — из-за трех человек», — заявил Трамп.

При этом перед встречей с Букеле Трамп опубликовал в соцсетях пост с обвинениями в адрес Байдена и Зеленского. Так, по мнению Трампа, его предшественник и украинский лидер «проделали ужасную работу» и позволили начаться войне в Украине. Трамп также отметил, что конфликт между РФ и Украиной — «это война Байдена», а он сам не имеет к этому никакого отношения.

Отвечая на вопросы прессы лидер США также подтвердил, что установил дедлайн для России по прекращению огня. При этом он снова не назвал точную дату. В конце марта Трамп говорил, что для Москвы есть некий «психологический дедлайн» по соглашению о перемирии. «Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому», — отмечал он.

В ходе встречи с Букеле Трамп заверил, что США добились успеха в процессе переговоров о завершении российско-украинской войны. Какого именно, он также не сообщил. По словам президента США, вскоре он рассчитывает увидеть «хорошие предложения».

«Я хочу остановить убийства. И я думаю, что в этом плане мы хорошо справляемся. Думаю, очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — сказал Трамп.

США начали переговоры с Россией и Украиной о завершении войны в середине февраля. С тех пор Дональд Трамп несколько раз по отдельности разговаривал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представители трех стран провели несколько раундов переговоров в Саудовской Аравии.

Россия и Украина согласились на предложение США прекратить удары по энергетической инфраструктуре. При этом Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в нарушении моратория.

США и Украина также сообщили, что сторонам удалось согласовать перемирие на Черном море. Россия заявила, что пойдет на него только после снятия санкций с экспортеров сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к системе SWIFT.

Москва также фактически отвергла предложение Вашингтона о полном перемирии на 30 дней. Источники Axios сообщали, что Трамп может наложить новые санкции на РФ, если до конца апреля не удастся договориться о перемирии.

Что говорил Путин о возможности перемирия

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко

Что говорил Путин о возможности перемирия

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко