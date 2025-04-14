Президент США Дональд Трамп прокомментировал российский ракетный удар по Сумам, в результате которого, по последним данным, погибли 34 мирных жителя.

«Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся эта война — это ужасно. Я думаю, что начать эту войну было злоупотреблением властью. Эта страна никогда не начала бы войну, если бы я был президентом. Эта война — позор», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста об ударе по Сумам на борту президентского самолета Air Force One (цитата по CNN).

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Российские войска нанесли удар по Сумам — по предварительным данным, двумя баллистическими ракетами — 13 апреля, в Вербное воскресенье. Удар пришелся по центру города, погибли 34 человека, в числе которых двое детей. Пострадали не менее 117 человек. По словам Владимира Зеленского, первая ракета попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась над улицей.

Мэр Конотопа, второго крупного города Сумской области, заявил, что в момент удара в Сумах проходило награждение военных и раскритиковал за это главу областной военной администрации Владимира Артюха. Военные, как утверждает мэр Конотопа, при ударе не пострадали, поскольку успели спуститься в укрытие.

Российский удар по Сумам осудили будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, назвавший его «серьезным военным преступлением», президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие европейские лидеры.

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