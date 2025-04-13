WSJ: Иран на переговорах с США добивался смягчения санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы
Иран в ходе непрямых переговоров с США в Омане добивался смягчения американских санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы, сообщили источники The Wall Street Journal, знакомые с ходом встречи.
В рамках новой сделки представители Ирана потребовали, чтобы США смягчили санкции, которые парализовали экономику Тегерана, рассказали изданию арабские и иранские чиновники.
Кроме того, Иран хочет получить доступ к миллиардам долларов, замороженным за рубежом, а также настаивает на том, чтобы США прекратили давление на китайских покупателей иранской нефти.
Взамен Тегеран готов вернуться к показателям обогащения урана, которые были предусмотрены сделкой 2015 года, рассказали иранские и европейские источники WSJ.
Делегации Ирана и США провели непрямые переговоры в Маскате, столице Омана, 12 апреля. После встречи президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо. Второй раунд переговоров пройдет в Омане 19 апреля.
Производство урана Тегеран возобновил после того, как в 2018 году Дональд Трамп во время своего первого президентского срока объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году.
Американская разведка считает, что Иран может разработать ядерное оружие за несколько месяцев. Трамп выступает против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.
По данным Axios, Трамп дал Ирану два месяца на то, чтобы заключить новое ядерное соглашение. Главное требование президента США — полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия.
Одновременно с этим президент США приказал нарастить присутствие американских вооруженных сил на Ближнем Востоке на случай, если сделку не удастся заключить. Предполагается, что в случае провала дипломатии Трамп может приказать нанести удар по ядерным объектам Ирана или поддержать удары Израиля.
Axios накануне первой встречи в Омане сообщало, что представители Ирана на переговорах с США могут предложить обсудить временную ядерную сделку перед тем, как начать переговоры о всеобъемлющей сделке. По словам источников издания, иранские власти считают нереальным согласовать технически сложную всеобъемлющую сделку за два месяца.