WSJ: Иран на переговорах с США добивался смягчения санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы

Иран в ходе непрямых переговоров с США в Омане добивался смягчения американских санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы, сообщили источники The Wall Street Journal, знакомые с ходом встречи.

В рамках новой сделки представители Ирана потребовали, чтобы США смягчили санкции, которые парализовали экономику Тегерана, рассказали изданию арабские и иранские чиновники.

Кроме того, Иран хочет получить доступ к миллиардам долларов, замороженным за рубежом, а также настаивает на том, чтобы США прекратили давление на китайских покупателей иранской нефти.

Взамен Тегеран готов вернуться к показателям обогащения урана, которые были предусмотрены сделкой 2015 года, рассказали иранские и европейские источники WSJ.

Делегации Ирана и США провели непрямые переговоры в Маскате, столице Омана, 12 апреля. После встречи президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо. Второй раунд переговоров пройдет в Омане 19 апреля.

Производство урана Тегеран возобновил после того, как в 2018 году Дональд Трамп во время своего первого президентского срока объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году.

Американская разведка считает, что Иран может разработать ядерное оружие за несколько месяцев. Трамп выступает против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

По данным Axios, Трамп дал Ирану два месяца на то, чтобы заключить новое ядерное соглашение. Главное требование президента США — полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия.

Одновременно с этим президент США приказал нарастить присутствие американских вооруженных сил на Ближнем Востоке на случай, если сделку не удастся заключить. Предполагается, что в случае провала дипломатии Трамп может приказать нанести удар по ядерным объектам Ирана или поддержать удары Израиля.

Axios накануне первой встречи в Омане сообщало, что представители Ирана на переговорах с США могут предложить обсудить временную ядерную сделку перед тем, как начать переговоры о всеобъемлющей сделке. По словам источников издания, иранские власти считают нереальным согласовать технически сложную всеобъемлющую сделку за два месяца.

Что известно о ядерной программе Ирана

США говорят, что Иран скоро сделает атомную бомбу. Иран утверждает, что ничего такого не планирует. Кому из них верить? (спойлер: никому)

Что известно о ядерной программе Ирана

США говорят, что Иран скоро сделает атомную бомбу. Иран утверждает, что ничего такого не планирует. Кому из них верить? (спойлер: никому)