В Омане начались переговоры Ирана и США о ядерной сделке

Делегации Ирана и США проводят непрямые переговоры в Маскате, столице Омана, сообщило агентство Reuters 12 апреля.

Делегацию Ирана возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, а американскую делегацию — спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что представители Тегерана и Вашингтона находятся в разных комнатах, они обмениваются сообщениями через оманских посредников.

«В центре внимания переговоров будет деэскалация напряженности в регионе, обмен заключенными и ограниченные соглашения по ослаблению санкций [против Ирана] в обмен на контроль над ядерной программой Ирана», — сообщил оманский источник в беседе с Reuters.

До начала переговоров Аракчи встретился с министром иностранных дел Омана Бадром аль-Бусаиди в Маскате, чтобы представить «ключевые моменты и позиции Тегерана, которые должны быть переданы американской стороне», сообщили иранские государственные СМИ.

Накануне переговоров издание Axios сообщило, что, по информации источников, представители Ирана на переговорах с США могут предложить обсудить временную ядерную сделку прежде чем начать переговоры о всеобъемлющей сделке. Власти Ирана сомневаются, что технически сложную всеобъемлющую сделку удастся согласовать за два месяца, как на том настаивает президент США Дональд Трамп.

Иран возобновил ядерные разработки в 2019 году после того, как США вышли из прошлой ядерной сделки. Американская разведка считает, что Иран может разработать ядерное оружие за несколько месяцев. Трамп выступает против того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

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