The New York Times: Иран изучает более короткий путь разработки ядерного оружия, который займет «месяцы, а не год и больше»

Иранские инженеры изучают более быстрый (хотя и более грубый) подход к разработке ядерного оружия, свидетельствуют оценки разведки США. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Источники NYT рассказали, что новые разведданные были собраны в последние месяцы работы администрации Джо Байдена, а затем переданы команде национальной безопасности Трампа.

По данным разведки, иранские ученые ищут короткий путь, который позволил бы им превратить растущие запасы ядерного топлива в работоспособное оружие за несколько месяцев, а не за год или больше — но только в том случае, если Тегеран примет решение вступить в «ядерную гонку».

В течение многих лет, как пишет NYT, американские чиновники оценивали, что Ирану потребуется от года до полутора лет, чтобы превратить высокообогащенный (до 90% и выше) уран в сложную боеголовку, которую можно установить на баллистическую ракету.

При этом, как отмечает NYT, есть вероятность, что президент Ирана Масуд Пезешкиан и МИД страны не осведомлены о том, над чем работает Корпус стражей исламской революции и могут не знать о ядерных разработках.

Производство урана Тегеран возобновил после того, как в 2018 году Дональд Трамп во время своего первого президентского срока объявил о выходе США из соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году. За время последующего президентства Джо Байдена ядерная программа Ирана, как отмечал Axios, «значительно продвинулась». В конце декабря 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что Иран нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана (для производства ядерного оружия необходим обогащенный до 90% и выше уран).

Иран ослаблен действиями Израиля, и, по мнению американских и израильских чиновников, которое приводит NYT, «никогда не был слабее, чем сейчас». Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что ущерб, нанесенный Ирану и поддерживающим его вооруженным группировкам, может подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия.

Вместе с этим Иран стремится к снятию наложенных на него санкций и с этой целью возобновил обсуждение своей ядерной программы со странами Евросоюза. Первый раунд переговоров Ирана с представителями так называемой группы E3, в которую входят Великобритании, Германия и Франция, прошел в ноябре 2024 года. Цель Ирана на этих переговорах — смягчить опасения Запада по поводу ускорения своей ядерной программы.

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