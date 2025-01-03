Команда президента США Джо Байдена по национальной безопасности представила ему варианты потенциальной атаки на ядерные объекты Ирана в случае, если Тегеран предпримет шаги к созданию ядерного оружия до 20 января, пишет Axios со ссылкой на три источника.

Встреча Байдена с командой по национальной безопасности под руководством советника Джейка Салливана прошла около месяца назад, утверждают источники Axios. Некоторые помощники Байдена, включая самого Салливана, выражали мнение, что ослабление противовоздушной обороны и ракетных возможностей Ирана и его прокси повысят шансы на успешный удар и снизят риск возмездия и региональной эскалации.

Однако сама встреча, как уточняет американский чиновник, не была вызвана новыми разведдаными и стала частью обсуждения действий США в том случае, если Иран до конца срока Байдена предпримет шаги по усилению своей ядерной программы. Другой источник Axios говорит, что активных обсуждений возможных военных действий США против ядерных объектов Ирана в Белом доме не ведется. По данным собеседников издания, ни во время встречи, ни после нее Байден не дал согласия на удар.

Axios отмечает, что удар по иранским ядерным объектам в переходный период стал бы «огромной авантюрой» со стороны президента, который, с одной стороны, обещал, что не позволит Ирану разработать ядерное оружие, а с другой, передал бы этот конфликт новой администрации.

За время последнего срока Байдена ядерная программа Ирана «значительно продвинулась», отмечает Axios. В конце декабря 2023 года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщало, что Иран нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана (для производства ядерного оружия необходим обогащенный до 90% и выше уран). Тогда же Джейк Салливан отмечал, что ущерб, нанесенный за последний год Ирану и поддерживающим его вооруженным группировкам, может подтолкнуть Тегеран к созданию ядерного оружия. Весной 2024 года, по данным Axios, администрация Байдена направляла Ирану частное предупреждение, в котором выражала «серьезную обеспокоенность» по поводу ядерных исследований. При этом в Иране намерение создать ядерное оружие отрицают.

Избранный президент США Дональд Трамп, как сообщал The Wall Street Journal, также рассматривает возможность превентивных авиаударов по иранским объектам, чтобы помешать ядерной программе Ирана. По данным газеты, команда Трампа изучала два варианта, один из которых подразумевал усиление военного давления на Иран и поддержку Израиля, который мог бы нанести удары; второй — угрозу применения военной силы в сочетании с жесткими финансовыми санкциями. Обсуждение пока находится на ранней стадии.

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