The Wall Street Journal: Трамп рассматривает возможность нанесения авиаударов по ядерным объектам Ирана

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов, как помешать Ирану создать собственное ядерное оружие, в том числе возможность нанести превентивные авиаудары, сообщила газета The Wall Street Journal 13 декабря. Источники издания рассказали, что некоторые члены команды Трампа «серьезно» рассматривают возможность военных ударов по ядерным объектам Ирана.

Собеседники WSJ сообщили, что команда Трампа разрабатывает так называемую стратегию «максимального давления 2.0» на Иран. Четыре человека, знакомые с планированием, рассказали, что Трамп рассматривает две возможные стратегии.

Первый вариант предполагает, что США усилят военное давление на Иран, отправив на Ближний Восток большое количество американских войск, самолетов и кораблей. Этот план предусматривает продажу Израилю современного оружия, в том числе бомб, предназначенных для разрушения бункеров, что усилит наступательные силы израильской армии и позволит вывести из строя иранские ядерные объекты.

Второй вариант — угроза применения военной силы в сочетании с жесткими финансовыми санкциями США, способными подорвать экономику Ирана. Как пишет WSJ, это может подтолкнуть официальный Тегеран к дипломатическому урегулированию кризиса.

Газета отметила, что Трамп ищет варианты, которые не позволят разжечь новую войну, в том числе такую, в которой будут участвовать американские вооруженные силы. Издание указывает, что удары по ядерным объектам Тегерана могут привести к столкновению США и Ирана.

Собеседники WSJ отметили, что чувствительные дискуссии по поводу ядерной программы Ирана «активизировались», но пока все обсуждения находятся «на ранних стадиях».

Неясно, какой вариант выберет Трамп, который говорил, что стремится избежать третьей мировой войны. При этом в интервью Time, опубликованном 12 декабря, избранный президент заявил, что США могут вступить в войну с Ираном, в том числе потому, что Тегеран вынашивает планы убить его. «Все может случиться. Это очень нестабильная ситуация», — сказал он.

Представительство Ирана в ООН не ответило на просьбу о комментарии. Ранее официальный Тегеран отрицал, что разрабатывает ядерное оружие.

Иран возобновил ядерные разработки в 2019 году после того, как США вышли из , заключенной в 2015 году между иранскими властями и шестью странами-посредниками. Иран полностью вышел из ядерной сделки в январе 2020 года после того, как по приказу Дональда Трампа военные США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

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