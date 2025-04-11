Axios: Иран на переговорах в Омане предложит США обсудить временную ядерную сделку

Представители Ирана на переговорах с США, запланированных на 12 апреля в Омане, могут предложить обсудить временную ядерную сделку прежде чем начать переговоры о всеобъемлющей сделке, сообщает Axios, ссылаясь на источники.

Собеседники издания рассказали, что иранские власти считают нереальным согласовать технически сложную всеобъемлющую сделку за два месяца, как на том настаивает президент США Дональд Трамп. Власти Ирана считают, что им нужно больше времени на подготовку полноценного соглашения.

Axios допускает, что промежуточное соглашение между США и Ираном может предполагать, что Тегеран свернет часть работ по обогащению урана и предоставит инспекторам ООН более широкий доступ к своим ядерным объектам.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что такие меры незначительно увеличат срок, за который Иран может разработать ядерную бомбу, но могут укрепить доверие к переговорам о всеобъемлющей сделке.

Представительство Ирана в ООН отказалось от комментариев.

Власти США заявили, что собираются 12 апреля провести в Омане прямые переговоры с Ираном. При этом иранские власти утверждают, что переговоры будут проходить через оманских посредников.

Президент США Дональд Трамп дал Ирану два месяца на то, чтобы заключить новое ядерное соглашение. По словам Трампа, его главное требование — полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия. Одновременно с этим президент США приказал нарастить присутствие американских вооруженных сил на Ближнем Востоке на случай, если сделку не удастся заключить. Предполагается, что в случае провала дипломатии Трамп может приказать нанести удар по ядерным объектам Ирана или поддержать удары Израиля.

Иран возобновил ядерные разработки в 2019 году после того, как США вышли из прошлой ядерной сделки. Газета The New York Times писала в феврале 2025-го, что, по данным разведки США, Иран изучает более короткий путь разработки ядерного оружия, который займет «месяцы, а не год и больше».

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