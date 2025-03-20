Axios: Трамп в «жестком» письме Али Хаменеи дал Ирану два месяца, чтобы заключить новую ядерную сделку
Президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, направленном в начале марта, отвел два месяца на то, чтобы заключить новую сделку по иранской ядерной программе. Об этом 19 марта сообщило издание Axios, ссылаясь на источники.
Неясно, с какого момента начинается отсчет двухмесячного срока — с доставки письма или начала переговоров о ядерной сделке. Али Хаменеи получил письмо 12 марта.
Источники Axios описали письмо Трампа как «жесткое». С одной стороны президент США предложил провести переговоры о новой ядерной сделке, а с другой — предупредил о последствиях, если Иран не примет это предложение и продолжит развивать свою ядерную программу. По словам двух источников, в письме Трамп заявил, что не хочет бессрочных переговоров.
Собеседники Axios отметили, что Белый дом ознакомил с содержанием письма некоторых союзников США, в том числе Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Белый дом отказался от комментариев. Представительство Ирана в ООН не ответило на запрос журналистов.
Иран возобновил ядерные разработки в 2019 году после того, как США вышли из прошлой ядерной сделки. Разведданные США, собранные в последние месяцы работы 46-го президента США Джо Байдена, показали, что Иран изучает более короткий путь разработки ядерного оружия, который займет «месяцы, а не год и больше». На этом фоне высокопоставленные военные Ирана призвали отменить фетву, запрещающую разработку ядерного оружия.
Члены команды Трампа «серьезно» рассматривают возможность нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, писала газета The Wall Street Journal в декабре 2024 года. При этом сам Трамп говорил в феврале, что предпочел бы заключить соглашение с Тегераном, чем вести бомбардировки.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил 9 марта, что Тегеран не станет вести переговоры с «запугивающими» державами. В день получения письма, 12 марта, Али Хаменеи назвал предложение Трампа о переговорах «обманом». Он отметил, что именно Трамп вышел из прошлой ядерной сделки.