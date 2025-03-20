Axios: Трамп в «жестком» письме Али Хаменеи дал Ирану два месяца, чтобы заключить новую ядерную сделку

Президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, направленном в начале марта, отвел два месяца на то, чтобы заключить новую сделку по иранской ядерной программе. Об этом 19 марта сообщило издание Axios, ссылаясь на источники.

Неясно, с какого момента начинается отсчет двухмесячного срока — с доставки письма или начала переговоров о ядерной сделке. Али Хаменеи получил письмо 12 марта.

Источники Axios описали письмо Трампа как «жесткое». С одной стороны президент США предложил провести переговоры о новой ядерной сделке, а с другой — предупредил о последствиях, если Иран не примет это предложение и продолжит развивать свою ядерную программу. По словам двух источников, в письме Трамп заявил, что не хочет бессрочных переговоров.

Собеседники Axios отметили, что Белый дом ознакомил с содержанием письма некоторых союзников США, в том числе Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Белый дом отказался от комментариев. Представительство Ирана в ООН не ответило на запрос журналистов.

Иран возобновил ядерные разработки в 2019 году после того, как США вышли из прошлой . Разведданные США, собранные в последние месяцы работы 46-го президента США Джо Байдена, показали, что Иран изучает более короткий путь разработки ядерного оружия, который займет «месяцы, а не год и больше». На этом фоне высокопоставленные военные Ирана призвали отменить фетву, запрещающую разработку ядерного оружия.

Члены команды Трампа «серьезно» рассматривают возможность нанести авиаудары по ядерным объектам Ирана, писала газета The Wall Street Journal в декабре 2024 года. При этом сам Трамп говорил в феврале, что предпочел бы заключить соглашение с Тегераном, чем вести бомбардировки.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил 9 марта, что Тегеран не станет вести переговоры с «запугивающими» державами. В день получения письма, 12 марта, Али Хаменеи назвал предложение Трампа о переговорах «обманом». Он отметил, что именно Трамп вышел из прошлой ядерной сделки.

Читайте также

США говорят, что Иран скоро сделает атомную бомбу. Иран утверждает, что ничего такого не планирует. Кому из них верить? (спойлер: никому)

Читайте также

США говорят, что Иран скоро сделает атомную бомбу. Иран утверждает, что ничего такого не планирует. Кому из них верить? (спойлер: никому)