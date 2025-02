The Telegraph: высокопоставленные военные Ирана призвали отменить фетву, запрещающую разработку ядерного оружия

Руководители Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военно-политического формирования Ирана, призвали верховного лидера Ирана Али Хаменеи отменить фетву, которая запрещает разработку ядерного оружия, сообщила 8 февраля газета The Telegraph, ссылаясь на источники.

Высокопоставленные военные решили обратиться к Хаменеи после того, как Дональд Трамп избрался на второй президентский срок. «Мы никогда не были так уязвимы, и это может быть наш последний шанс получить ядерное оружие, пока не стало слишком поздно», — сказал один из источников The Telegraph.

Один из иранских чиновников сказал изданию, что верховный лидер Ирана запретил как переговоры с США, так и создание ядерного оружия, что военные расценивали как «единственный способ выживания» режима. Источник отметил, что Иран уже некоторое время «находится всего в нескольких нажатиях кнопок от создания ядерного оружия».

Фетва — это единственное ограничение, препятствующее созданию ядерного оружия в Иране, указывает The Telegraph. О том, что верховный лидер Ирана запретил производство всех видов оружия массового поражения, стало известно на Международной конференции по ядерному разоружению в 2005 году.

Инженеры в Иране изучают более короткий путь разработки ядерного оружия, который позволит создать работоспособное оружие за несколько месяцев, сообщила ранее газета The New York Times, ссылаясь на данные американской разведки.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью таблоиду The New York Post в феврале, что предпочел бы заключить с Ираном соглашение по ядерным вопросам, чем вести боевые действия. Но, как отмечает The Telegraph, верховный лидер Ирана Али Хаменеи отвергает возможность соглашения с США, он считает, что переговоры с Вашингтоном не решат «ни одной проблемы».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отрицает, что у страны есть своя ядерная программа. По его словам, Иран «не стремится к ядерному оружию». «Даже те, кто утверждает, что хочет этого, не могут подтолкнуть нас к созданию ядерного оружия», — заявил ранее президент.