«Я бы предпочел это адским бомбардировкам». Трамп заявил, что хочет заключить с Ираном соглашение по ядерным вопросам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что предпочел бы заключить соглашением с Ираном, чем начинать военные действия. Об этом он сказал в интервью The New York Post, опубликованном 8 февраля.

«Я бы хотел, чтобы с Ираном была заключено соглашение по ядерным вопросам. Я бы предпочел это адским бомбардировкам… Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать. Если мы заключим соглашение, Израиль не будет их бомбить», — заявил Трамп.

Он не стал раскрывать детали планируемого соглашения с Ираном. «Я мог бы сказать, что я должен им сказать, и я надеюсь, что они решат, что не будут делать то, что они сейчас думают сделать. И я думаю, что они будут очень счастливы», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, что президент США предложит Ирану в обмен на соглашение, Трамп сказал: «Я не могу этого сказать, потому что это слишком жестко. Я не буду их бомбить».

Иран возобновил ядерные разработки в 2019 году после того, как США вышли из , заключенного в 2015 году. По данным разведки США, которые в феврале 2025-го привела газета The New York Times, иранские инженеры изучают более короткий путь разработки ядерного оружия, который займет «месяцы, а не год и больше».

Газета The Wall Street Journal сообщила в декабре 2024 года, что Трамп рассматривает несколько вариантов, как помешать Ирану создать собственное ядерное оружие, среди них — военные удары по ядерным объектам Ирана.

Читайте также

Дональд Трамп, похоже, хочет сближаться с Россией и усиливать давление на Иран. Удастся ли ему расколоть союз Москвы и Тегерана?

Читайте также

Дональд Трамп, похоже, хочет сближаться с Россией и усиливать давление на Иран. Удастся ли ему расколоть союз Москвы и Тегерана?