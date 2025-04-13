CNN Turk: в Анкаре пройдут переговоры представителей России и Украины по Черному морю

В Анкаре 15-16 апреля пройдет встреча представителей делегаций России и Украины по вопросам безопасности в Черном море, сообщили источники CNN Turk в Министерстве национальной обороны Турции.

Кто именно будет участвовать во встрече и будет ли она прямой, не уточняется. Москва и Киев официально не сообщали о визите своих представителей на эту встречу. С начала года стороны вели переговоры через посредников.

В свою очередь Министерстве национальной обороны Турции сообщило, что 15-16 апреля проведет в Анкаре встречу с военными представителями зарубежных государств по вопросам безопасности в Черном море. При этом состав участников не уточняется.

«Встреча по вопросам безопасности в Черном море в свете возможного прекращения огня между РФ и Украиной пройдет 15-16 апреля в штабе командования Военно-морских сил Турции. В ней примут участие военные представители иностранных государств, будет обсуждаться военно-морской аспект военного планирования для поддержания мира в Черном море», — сообщила пресс-служба ведомства (цитата по ТАСС).

Представители США 23-25 марта провели отдельные переговоры с делегациями России и Украины в Саудовской Аравии. По итогам переговоров США сообщили, что договорились с воюющими сторонами о прекращении огня в Черном море.

В Кремле заявили, что Россия прекратит огонь в Черном море только после отмены санкций против Россельхозбанка, производителей и экспортеров продовольствия и удобрений.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это, заявил, что представители РФ «уже начали манипулировать» и «пытаются перекрутить договоренности». Президент США Дональд Трамп говорил, что его администрация изучает условия, выдвинутые Кремлем.

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О чем тогда договорились стороны

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