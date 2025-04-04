YouTube запрещал контент с проявлением ненависти по признаку «гендерной идентичности». Теперь этот пункт убрали из правил работы сервиса

Видеохостинг YouTube отредактировал правила, которые запрещают на площадке словесные проявления ненависти в отношении различных групп, обратило внимание издание User Mag.

В частности, из правил в отношении дискриминационных высказываний была удалена фраза о запрете контента с ненавистью по признаку «гендерной идентичности и самоопределения».

User Mag отмечает, что изменения в правила внесли между 25 января и 7 февраля 2025 года — вскоре после вступления Дональда Трампа на пост президента.

В российской версии правил YouTube, судя по скриншотам из интернет-архива Wayback Machine, изменения появились между 5 и 11 февраля. При этом, согласно правилам, на YouTube по-прежнему запрещено проявлять ненависть в отношении «пола, гендера или сексуальной ориентации» других людей.

Представитель YouTube сообщил User Mag, что исчезновение фразы о «гендерной идентичности» — часть регулярного редактирования сайта, а применение этой политики не изменилось.

Квир-сообщество раскритиковало изменения в правилах YouTube. В частности, критики отметили, что понятие сильно отличается от « ».

В начале февраля стало известно, что Google вслед за другими крупными компаниями начинает сворачивать политику инклюзивности и разнообразия при найме и пересматривает соответствующие программы DEI. Это произошло после победы Дональда Трампа на выборах президента.

В января 2025 года Трамп вступил в должность и подписал указ, отменяющий программы по продвижению многообразия, равноправия и инклюзивности. От программ DEI уже отказались McDonalds, Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere, Meta и другие крупные компании.

В марте, как сообщала Financial Times, администрация Дональда Трампа направила нескольким крупным компаниям из Евросоюза, которые работают с правительством США, письмо с предупреждением о необходимости соблюдать указ президента, запрещающий программы DEI.

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