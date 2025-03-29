США потребовали от европейских компаний отказаться от программ инклюзивности

Администрация Дональда Трампа направила нескольким крупным компаниям из Евросоюза письмо с предупреждением о необходимости соблюдать указ президента США, запрещающий программы многообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI), рассказали источники Financial Times.

По их словам, такое письмо в европейские компании, работающие с властями США, отправили американские дипломаты. Источники Financial Times утверждают, что в рассылке участвовали посольство США в Париже, а также американские дипломаты в восточных странах ЕС и Бельгии.

О том, что такое письмо получил ряд французских компаний, сообщило также издание Les Echos. Названия фирм, получивших послание, не называется. Financial Times предполагает, что речь идет о предприятиях из авиационной и оборонной отраслей, а также из сферы консалтинга и инфраструктуры.

В письме американские дипломаты попросили компании подтвердить, что они «соблюдают все федеральные антидискриминационные законы и не реализуют какую-либо политику в этом направлении». К письму прилагался опросник для проверки соответствия бизнеса законам США.

Один из парижских банкиров рассказал, что был шокирован письмом: «Это безумие, но сейчас возможно все. Правит закон сильного». В свою очередь Минфин Франции выразил обеспокоенность, после того как компании сообщили чиновникам о требованиях представителей США.

«Эта практика отражает ценности нового американского правительства. Они не наши, — сказал источник, близкий к министру экономики и финансов Эрику Ломбару. — Министерство напомнит об этом своим коллегам в правительстве США».

Дональд Трамп после вступления в должность президента США подписал серию указов, в том числе об отмене программ разнообразия и инклюзивности. Например, такую программу отменили в армии США.

Франция, как отмечает Financial Times, не поддерживает программы инклюзивности в том виде, как они реализовались в США. Французские законы запрещают учитывать расовую или этническую принадлежность при принятии решений о найме и продвижении работников.

Письма с требованиями американских дипломатов поступили в европейские компании на фоне роста напряженности между США и Евросоюзом по вопросам экономики и безопасности.

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