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Администрация Трампа занялась «чисткой» официальных публикаций. Из них убирают слова «феминизм», «неравенство», «гендер» и «антирасизм» The New York Times — о «языковой ревизии» в США

Источник: The New York Times
новости

Администрация Трампа занялась «чисткой» официальных публикаций. Из них убирают слова «феминизм», «неравенство», «гендер» и «антирасизм» The New York Times — о «языковой ревизии» в США

Источник: The New York Times

Американские органы власти после вступления в должность президента Дональда Трампа стали переписывать тексты на своих сайтах и в официальных документах, вычищая из них определенные слова и словосочетания. Журналисты The New York Times выявили 197 таких слов и словосочетаний.

Вот некоторые из них

  • доступный
  • активизм
  • правозащита
  • антирасизм
  • приписанный при рождении [имеется в виду пол]
  • предвзятость, неосознанная предвзятость
  • биологический мужчина/женщина
  • Black [с прописной буквы как обозначение особой идентичности темнокожих американцев]
  • люди, кормящие грудью
  • чистая энергия
  • климатический кризис
  • наука о климате
  • коммерческие секс-работники
  • культурная компетентность
  • культурные различия
  • культурное наследие
  • культурная сенситивность
  • культурно уместный
  • культурно отзывчивый
  • особенности  [физические, психические или интеллектуальные]
  • дискриминация, дискриминационный
  • неравенство
  • разнообразный, укрепление разнообразия
  • равные возможности
  • этничность
  • исключенность
  • феминизм
  • поощрять инклюзивность
  • гендер, гендерное многообразие, гендерно обусловленное насилие
  • язык ненависти
  • равенство/неравенство по здоровью
  • испаноязычное меньшинство
  • исторически
  • идентичность
  • иммигранты
  • скрытые предрассудки
  • инклюзивность
  • неравенство
  • несправедливость
  • институциональный
  • интерсекциональный
  • маргинализировать
  • мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами
  • ментальное здоровье
  • меньшинства
  • подверженные наибольшему риску
  • мультикультурный
  • коренные американцы
  • небинарный
  • угнетение
  • ориентация
  • личностно-ориентированный
  • поляризация
  • загрязнение
  • беременные люди
  • предрассудки
  • содействие разнообразию
  • местоимения
  • проститутка
  • раса, расовый, расизм
  • сегрегация
  • чувство причастности
  • секс, сексуальность, сексуальные предпочтения
  • социальная справедливость
  • социокультурный
  • социоэкономический
  • статус
  • стереотипы
  • системный
  • трансгендерный, транссексуальный
  • травма
  • непривилегированный
  • недопредставленный
  • жертва
  • уязвимые группы населения
  • женщины

Также в список попали аббревиатуры BIPOC (Black, Indigenous, People of Color — темнокожие, коренные, небелые), DEI (Diversity, Equity, Inclusion — разнообразие, равенство, инклюзивность) и ее вариации, ЛГБТ и ее вариации, сокращение Mx (гендерно нейтральная замена обращений «мистер», «миссис», «мисс»), слово Latinx («человек латиноамериканского происхождения» с гендерно нейтральным окончанием) и название «Мексиканский залив» (Трамп переименовал его в «Американский»).

Те же слова выискивают в заявках на государственные гранты и подряды — и это может повлиять на их рассмотрение.

Особые меморандумы и инструкции со списками «запретных» слов рассылают своим подчиненным руководители федеральных органов власти. Журналистам The New York Times не удалось обнаружить какого-то единого документа, на основании которого составляются эти меморандумы и инструкции. В некоторых случаях вместо списка «запретных» слов чиновникам лишь предписывают не использовать «недопустимый язык».

Подобные «языковые ревизии» происходят в США при каждой смене президентской администрации: новое руководство всегда стремится привести официальную риторику в соответствие со своими политическими приоритетами. Но теперь масштабы беспрецедентны.

Журналисты The New York Times убедились, что более чем 250 сайтов федеральных органов власти уже изменены в соответствии с новыми требованиями.

«Медуза»