Американские органы власти после вступления в должность президента Дональда Трампа стали переписывать тексты на своих сайтах и в официальных документах, вычищая из них определенные слова и словосочетания. Журналисты The New York Times выявили 197 таких слов и словосочетаний.

Вот некоторые из них доступный

активизм

правозащита

антирасизм

приписанный при рождении [имеется в виду пол]

предвзятость, неосознанная предвзятость

биологический мужчина/женщина

Black [с прописной буквы как обозначение особой идентичности темнокожих американцев]

люди, кормящие грудью

чистая энергия

климатический кризис

наука о климате

коммерческие секс-работники

культурная компетентность

культурные различия

культурное наследие

культурная сенситивность

культурно уместный

культурно отзывчивый

особенности [физические, психические или интеллектуальные]

дискриминация, дискриминационный

неравенство

разнообразный, укрепление разнообразия

равные возможности

этничность

исключенность

феминизм

поощрять инклюзивность

гендер, гендерное многообразие, гендерно обусловленное насилие

язык ненависти

равенство/неравенство по здоровью

испаноязычное меньшинство

исторически

идентичность

иммигранты

скрытые предрассудки

инклюзивность

неравенство

несправедливость

институциональный

интерсекциональный

маргинализировать

мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами

ментальное здоровье

меньшинства

подверженные наибольшему риску

мультикультурный

коренные американцы

небинарный

угнетение

ориентация

личностно-ориентированный

поляризация

загрязнение

беременные люди

предрассудки

содействие разнообразию

местоимения

проститутка

раса, расовый, расизм

сегрегация

чувство причастности

секс, сексуальность, сексуальные предпочтения

социальная справедливость

социокультурный

социоэкономический

статус

стереотипы

системный

трансгендерный, транссексуальный

травма

непривилегированный

недопредставленный

жертва

уязвимые группы населения

женщины

Также в список попали аббревиатуры BIPOC (Black, Indigenous, People of Color — темнокожие, коренные, небелые), DEI (Diversity, Equity, Inclusion — разнообразие, равенство, инклюзивность) и ее вариации, ЛГБТ и ее вариации, сокращение Mx (гендерно нейтральная замена обращений «мистер», «миссис», «мисс»), слово Latinx («человек латиноамериканского происхождения» с гендерно нейтральным окончанием) и название «Мексиканский залив» (Трамп переименовал его в «Американский»).

Те же слова выискивают в заявках на государственные гранты и подряды — и это может повлиять на их рассмотрение.

Особые меморандумы и инструкции со списками «запретных» слов рассылают своим подчиненным руководители федеральных органов власти. Журналистам The New York Times не удалось обнаружить какого-то единого документа, на основании которого составляются эти меморандумы и инструкции. В некоторых случаях вместо списка «запретных» слов чиновникам лишь предписывают не использовать «недопустимый язык».

Подобные «языковые ревизии» происходят в США при каждой смене президентской администрации: новое руководство всегда стремится привести официальную риторику в соответствие со своими политическими приоритетами. Но теперь масштабы беспрецедентны.

Журналисты The New York Times убедились, что более чем 250 сайтов федеральных органов власти уже изменены в соответствии с новыми требованиями.

«Медуза»