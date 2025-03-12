Администрация Трампа занялась «чисткой» официальных публикаций. Из них убирают слова «феминизм», «неравенство», «гендер» и «антирасизм» The New York Times — о «языковой ревизии» в США
Администрация Трампа занялась «чисткой» официальных публикаций. Из них убирают слова «феминизм», «неравенство», «гендер» и «антирасизм» The New York Times — о «языковой ревизии» в США
Американские органы власти после вступления в должность президента Дональда Трампа стали переписывать тексты на своих сайтах и в официальных документах, вычищая из них определенные слова и словосочетания. Журналисты The New York Times выявили 197 таких слов и словосочетаний.
Вот некоторые из них
- доступный
- активизм
- правозащита
- антирасизм
- приписанный при рождении [имеется в виду пол]
- предвзятость, неосознанная предвзятость
- биологический мужчина/женщина
- Black [с прописной буквы как обозначение особой идентичности темнокожих американцев]
- люди, кормящие грудью
- чистая энергия
- климатический кризис
- наука о климате
- коммерческие секс-работники
- культурная компетентность
- культурные различия
- культурное наследие
- культурная сенситивность
- культурно уместный
- культурно отзывчивый
- особенности [физические, психические или интеллектуальные]
- дискриминация, дискриминационный
- неравенство
- разнообразный, укрепление разнообразия
- равные возможности
- этничность
- исключенность
- феминизм
- поощрять инклюзивность
- гендер, гендерное многообразие, гендерно обусловленное насилие
- язык ненависти
- равенство/неравенство по здоровью
- испаноязычное меньшинство
- исторически
- идентичность
- иммигранты
- скрытые предрассудки
- инклюзивность
- неравенство
- несправедливость
- институциональный
- интерсекциональный
- маргинализировать
- мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами
- ментальное здоровье
- меньшинства
- подверженные наибольшему риску
- мультикультурный
- коренные американцы
- небинарный
- угнетение
- ориентация
- личностно-ориентированный
- поляризация
- загрязнение
- беременные люди
- предрассудки
- содействие разнообразию
- местоимения
- проститутка
- раса, расовый, расизм
- сегрегация
- чувство причастности
- секс, сексуальность, сексуальные предпочтения
- социальная справедливость
- социокультурный
- социоэкономический
- статус
- стереотипы
- системный
- трансгендерный, транссексуальный
- травма
- непривилегированный
- недопредставленный
- жертва
- уязвимые группы населения
- женщины
Также в список попали аббревиатуры BIPOC (Black, Indigenous, People of Color — темнокожие, коренные, небелые), DEI (Diversity, Equity, Inclusion — разнообразие, равенство, инклюзивность) и ее вариации, ЛГБТ и ее вариации, сокращение Mx (гендерно нейтральная замена обращений «мистер», «миссис», «мисс»), слово Latinx («человек латиноамериканского происхождения» с гендерно нейтральным окончанием) и название «Мексиканский залив» (Трамп переименовал его в «Американский»).
Те же слова выискивают в заявках на государственные гранты и подряды — и это может повлиять на их рассмотрение.
Особые меморандумы и инструкции со списками «запретных» слов рассылают своим подчиненным руководители федеральных органов власти. Журналистам The New York Times не удалось обнаружить какого-то единого документа, на основании которого составляются эти меморандумы и инструкции. В некоторых случаях вместо списка «запретных» слов чиновникам лишь предписывают не использовать «недопустимый язык».
Подобные «языковые ревизии» происходят в США при каждой смене президентской администрации: новое руководство всегда стремится привести официальную риторику в соответствие со своими политическими приоритетами. Но теперь масштабы беспрецедентны.
Журналисты The New York Times убедились, что более чем 250 сайтов федеральных органов власти уже изменены в соответствии с новыми требованиями.