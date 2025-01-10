Компания Meta закрывает программы по инклюзивности ( ), действовавшие при найме и выборе поставщиков, пишут Axios и Reuters со ссылкой на внутреннюю памятку для новых сотрудников.

В документе, подписанном вице-президентом компании по кадрам Джанель Гейл говорится, что Meta меняет курс, поскольку в США меняется «правовой и политический ландшафт», касающийся усилий по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности. Также в качестве аргумента приводится решение Верховного суда США, запретившего при поступлении в колледжи.

«Термин DEI также стал предметом обвинений — отчасти потому, что некоторые понимают его как практику, которая предполагает преимущества для некоторых групп по сравнению с другими», — также говорится в памятке.

В рамках закрытия программ по инклюзивности Meta, как уточняет Axios, сосредоточится на том, «как применять справедливые и последовательные практики» для всех независимо от происхождения, а при найме не будет подходить к процессу с установкой о том, что на каждую открытую должность должен рассматриваться пул разнообразных кандидатов.

Кроме того, компания отменяет цели по представительству. Их наличие «может создать впечатление, что решения принимаются на основе расы или пола», говорится в записке. «Хотя это никогда не было нашей практикой, мы хотим устранить любое впечатление об этом», — пишет Гейл в документе. Она также отмечает, что от целей по представительству женщин и этнических меньшинств компания отказалась еще раньше.

Решение Верховного суда по делу группы студентов против Гарварда, которое признало позитивную дискриминацию в колледжах, было принято в 2023 году. На следующий год крупные американские корпорации начали пересматривать свои программы по инклюзивности. От них уже отказались Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere и другие. Одной из последних крупных компаний, закрывших DEI, стал «Макдоналдс», который заявил, что программа достигла поставленных целей: гендерного равенства в оплате труда на всех уровнях и разнообразия в руководстве.

Глава Meta Марк Цукерберг после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года встретился с ним в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде за ужином, хотя во время предвыборной кампании отказался поддержать кого-либо из кандидатов. Позже Meta — как и другие крупные технологические компании — пожертвовала миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа.

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