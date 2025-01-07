«Макдоналдс» последним из крупных американских компаний отказался от программ по инклюзивности

«Макдоналдс» последним из крупных американских корпораций отказался от целей по повышению инклюзивности и разнообразия среди сотрудников — это связано с решением Верховного суда США, запретившего при поступлении в колледжи, пишут CNN, Associated Press и NBC News.

Также «Макдоналдс» отказался от требования к своим поставщикам придерживаться целей разнообразия и заявил, что прекратит внешние опросы, измеряющие корпоративное разнообразие.

«Макдоналдс» утверждает, что программа по инклюзивности достигла поставленных целей: гендерного равенства в оплате труда на всех уровнях и разнообразия в руководстве. В заявлении «Макдоналдс» говорится, что компания, отказываясь от «постановки амбициозных целей представительства», сосредоточивается на «продолжении внедрения практик инклюзивности» в повседневные процессы и операции.

Программы инклюзивности (DEI — diversity, equity and inclusion (разнообразие, справедливость, инклюзивность)) в «Макдоналдсе» были введены в 2021 году. Обязательства по программам DEI, как отмечает CNN, могут включать в себя множество практик — от специфичных методов подбора персонала до продвижения представительства людей с различной идентичностью и происхождением.

Однако решение Верховного суда по делу студентов против Гарварда, принятое в 2023 году, признало позитивную дискриминацию в колледжах и побудило крупные корпорации пересматривать свои программы по инклюзивности. От них уже отказались такие компании как Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere и другие.

Читайте также

В США запретили «позитивную дискриминацию». Она 50 лет помогала афроамериканцам поступать в элитные университеты Вот как появилась эта система — и почему она сломалась

Читайте также

В США запретили «позитивную дискриминацию». Она 50 лет помогала афроамериканцам поступать в элитные университеты Вот как появилась эта система — и почему она сломалась