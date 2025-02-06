Google отказывается от программ инклюзивности при найме

Google начинает сворачивать политику инклюзивности и разнообразия при найме и пересматривает соответствующие программы , пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, полученное сотрудниками корпорации.

Компания изучает недавние судебные решения и указы президента США Дональда Трампа, направленные на ограничение DEI в правительстве, и оценивает, какие изменения в соответствии с этим необходимы в ее собственных программах, говорится в письме.

Также Google оценивает, стоит ли продолжать публиковать ежегодные отчеты о разнообразии, что компания делает с 2014 года.

При этом компания продолжит открывать и расширять офисы в городах с «разнообразными» работниками. «Мы продолжим инвестировать в штаты США и во многие страны мира, но в будущем у нас больше не будет амбициозных целей», — говорится в письме.

Директор по персоналу Google Фиона Чиккони заявила, что компания «всегда стремилась создать рабочее пространство, где нанимают лучших людей», и «создать среду, в которой каждый может преуспеть».

Цели по увеличению на 30% доли «недопредставленных групп» до 2025 года Google поставил в 2020 году после убийства чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским из Миннеаполиса. The Wall Street Journal отмечает, что в технологической отрасли чернокожие и латиноамериканцы долгое время были недостаточно представлены — например, в отчете Google за 2024 год таких сотрудников было 5,7% и 7,5%, а четыре года назад эти показатели составляли 3,7% и 5,9% соответственно.

Крупные компании в США начали заявлять об отказе от программ DEI после победы Трампа на выборах. Одним из поводов для этого стало принятое в 2023 году решение Верховного суда США, запретившее позитивную дискриминацию при поступлении в колледжи. В конце января 2025 года Трамп подписал указ, отменяеющий программы по продвижению многообразия, равноправия и инклюзивности. От программ DEI уже отказались McDonalds, Harley-Davidson, Ford, Walmart, John Deere, Meta и другие крупные компании.

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