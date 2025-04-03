The Washington Post: Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон на переговоры со Стивом Уиткоффом

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приехал в Вашингтон на встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, сообщила газета The Washington Post.

Источник издания, знакомый с ходом встречи, сообщил в ночь на 3 апреля по Москве, что переговоры «продолжаются». Неясно, завершились ли переговоры на момент публикации этой заметки.

Кирилл Дмитриев утром 3 апреля опубликовал в соцсети X заявление о том, почему важен диалог между Россией и США. «Какой бы ни была ваша политика, диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — заявил Дмитриев. Он сопроводил пост картинкой, на которой самолет летит через Атлантический океан в Вашингтон.

Телеканал CBS News сообщил ранее, что встреча Дмитриева и Уиткоффа запланирована в Белом доме.

Телеканал CNN сообщал, что власти США временно отменили санкции в отношении Кирилла Дмитриева, чтобы выдать ему американскую визу.

Кирилл Дмитриев приехал в США на фоне заявлений Дональда Трампа о том, что он «очень зол» из-за высказываний Владимира Путина о легитимности власти в Украине. По выражению The Washington Post, Трамп проявляет нетерпение из-за того, что Путин медлит с переговорами по Украине. Газета считает, что Дмитриев приехал в Вашингтон, «чтобы успокоить администрацию и еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок».

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