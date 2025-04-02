Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев посетит Вашингтон «на этой неделе» для встречи со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пишет CNN со ссылкой на три источника.

Дмитриев находится под американскими санкциями. Правительство США временно сняло ограничения, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу, утверждает один из источников. Другой сказал, что запрос о временной приостановке санкций был направлен в министерство финансов США.

Представитель Госдепартамента сообщил, что «визовые записи являются конфиденциальными», и он не может это прокомментировать. В Минфине также отказались от комментариев.

Поездка Дмитриева в Вашингтон станет первым визитом высокопоставленного российского чиновника в США с момента вторжения российских войск в Украину в 2022 году, отмечает CNN.

Сам Дмитриев в соцсети X в ответ блогеру Марио Науфалу, который опубликовал вырезку из эфира CNN, написал:

Возможно. Сопротивление диалогу между США и Россией существует — его подпитывают укоренившиеся интересы и старые нарративы. Но что, если именно улучшение отношений — это то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?

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