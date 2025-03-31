WSJ: советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц обсуждал в чатах Signal российско-украинскую войну

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц использовал мессенджер Signal для обсуждения мирного урегулирования российско-украинской войны, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, Уолц создал и отвечал за несколько конфиденциальных и важных для национальной безопасности чатов в Signal с членами правительства США. Речь в том числе идет о чатах, где обсуждались посредничество Вашингтона между Москвой и Киевом и военные миссии, утверждают собеседники издания. Они не уточнили, обсуждалась ли в этих чатах секретная информация.

После скандала с чатом в Signal, где обсуждались удары по хуситам и куда по ошибке добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга, Уолц начал терять влияние на президента США Дональда Трампа и поддержку других членов Белого дома, пишет WSJ.

По словам источников газеты, самым большим проступком советника в глазах Трампа было не создание чата и обсуждение секретной информации, а то, что у Уолца был номер телефона Голдберга.

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг 24 марта рассказал, что его добавили в групповой чат в Signal, в котором чиновники Белого дома обсуждали нанесение ударов по позициям йеменских хуситов. В чате состояли 18 человек — в том числе советник президента по нацбезопасности Майк Уолц.

После этого чиновникам администрации Трампа пришлось отвечать на вопросы о безопасности перед демократами в сенате и пояснять, что военные планы в чате не обсуждались. Сам Уолц взял на себя ответственность за создание чата, но при этом уверял, что Голдберга в списке его контактов не было.

Позже The Atlantic опубликовал все скриншоты переписки в чате, на которых в том числе были время взлета американских истребителей F-18, запуска дронов и ракет «Томагавк» по целям в Йемене.

Трамп заявил, что не будет увольнять участников чата. По данным источников Politico, президент США решил не увольнять Уолца, чтобы это не стало «победой» либеральных СМИ и представителей Демократической партии США. Они были недовольны утечкой и резко критиковали команду Трампа. The Wall Street Journal пишет, что если бы информацию о чате первыми опубликовали консервативные издания, Уолца уже лишили должности.