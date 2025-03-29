Суд в США приостановил ликвидацию «Голоса Америки»

Судья Окружного суда США на Манхэттене Джей Пол Эткен приостановил на 21 день попытки администрации президента США Дональда Трампа ликвидировать «Голос Америки» (VoA), сообщает The New York Times.

Такое решение судья вынес по иску сотрудников VoA и профсоюзов, в котором говорится, что своими действиями власти США нарушили права журналистов на свободу слова.

Как отмечает Reuters, в решении суда нет требования о возобновлении вещания, но оно содержит запрет на увольнение сотрудников на время рассмотрения дела по существу. Суду еще предстоит решить, было ли закрытие «Голоса Америки» «произвольным».

Суд также рассматривает другой иск против действий Белого дома в отношении VoA. Его подал директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц.

Президент США Дональд Трамп распорядился провести масштабные сокращения сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них — Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) и «Голос Америки».

После указа Трампа «Голос Америки» приостановил работу. USAGM сообщило профсоюзам, что собирается уволить более 600 сотрудников «Голоса Америки», пишет Reuters. Они оспорили это решение в суде.

«Радио Свобода / Радио Свободная Европа» также оспорила решение властей США о сокращении финансирования. 25 марта USAGM согласилось выплатить медиакорпорации часть средств, выделенных конгрессом.

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