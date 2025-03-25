Агентство США по глобальным медиа выплатит «Радио Свобода» часть гранта, выделенного конгрессом

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) согласилось выплатить медиакорпорации «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» часть средств, выделенных конгрессом. Об этом сообщает «Радио Свобода».

О решении USAGM стало известно 24 марта — перед судебным заседанием по иску корпорации к руководству агентства.

«Радио Свобода / Радио Свободная Европа» получило 7,46 миллиона долларов, которые покроют период с 1 по 14 марта. Средства должны быть переведены до 26 марта.

Представитель Минюста США Абигейл Стоут, выступавшая от имени USAGM, заявила на судебном заседании, что грантовое соглашение между агентством и медиакорпорацией позволяет агентству прекращать финансирование, если получатель гранта не выполняет условия соглашения. В свою очередь адвокат Дэвид Зионтс отметил, что если бы конгресс одобрял финансирование только для того, чтобы «агентства могли делать все, что им заблагорассудится», то в этом «не было бы никакого смысла».

«Радио Свобода / Радио Свободная Европа» добивается в суде выплаты оставшейся части гранта, рассчитанной на бюджетный 2025 год. Медиакорпорация также требует ввести предварительный судебный запрет на прекращение финансирования. Согласно документам USAGM, бюджетный запрос медиакорпорации на 2025 год составил 153 миллиона долларов.

«Радио Свобода / Радио Свободная Европа» — независимая медиакорпорация, работа которой финансируется за счет средств, выделяемых конгрессом США через грант USAGM. 14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах — и в том числе USAGM. После этого «Голос Америки» объявил о приостановке работы, а его сотрудники начали получать уведомления об увольнении. «Радио Свобода» официально об остановке работы не сообщало. «Радио Свобода / Радио Свободная Европа» оспорила указ в суде.

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