Сотрудники «Голоса Америки» начали получать уведомления об увольнении

Сотрудники медиасети «Голос Америки» начали получать официальные уведомления об увольнении. На их сообщения об этом в соцсетях обратило внимание издание «Агентство».

«Я больше не в административном отпуске. Я официально уволена с 31 марта. В субботу утром нас отправили в отпуск, вечером в воскресенье уволили. Новый стиль!» — сообщила журналистка Ксения Туркова.

Об увольнении также рассказал корреспондент русской службы «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский. По его словам, он получил электронное письмо с уведомлением о том, что контракт с ним будет расторгнут с 31 марта.

Катарская телекомпания Al Jazeera утверждает, что получила письмо, которое разослали сотрудникам «Голоса Америки» из Агентства США по глобальным медиа (USAGM). В нем от сотрудников медиасети потребовали «немедленно прекратить всю работу», им также закрыли доступ ко всем зданиям и системам USAGM.

Президент США Дональд Трамп распорядился провести масштабные сокращения сотрудников в семи федеральных агентствах. Среди них — Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) и «Голос Америки». Белый дом обвинил «Голос Америки» в распространении «радикальной пропаганды».

После указа Трампа «Голос Америки» приостановил работу. «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» официально о приостановке работы не объявляла. По данным «Агентства», в RFE/RL сообщили сотрудникам, что будет обжаловать решение, и пообещали выплатить зарплаты за март.

Ожидается, что ситуация вокруг финансирования RFE/RL будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая проходит в Брюсселе 17 марта.

Реакции на возможное закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

«Маяк для тех, кого тоталитаризм лишил правды». «Радио Свобода» и «Голос Америки» — под угрозой закрытия из-за указа Трампа Журналисты по всему миру критикуют это решение

Реакции на возможное закрытие «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

«Маяк для тех, кого тоталитаризм лишил правды». «Радио Свобода» и «Голос Америки» — под угрозой закрытия из-за указа Трампа Журналисты по всему миру критикуют это решение