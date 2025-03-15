Президент США Дональд Трамп подписал 14 марта указ, призванный провести масштабные сокращения сотрудников в семи федеральных агентствах.

Среди них — Агентство США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки».

В своем указе Трамп потребовал «ликвидировать в максимальной степени неуставные компоненты и функции» агентств, а также заявил, что организации «должны сократить выполнение своих уставных функций и соответствующий персонал до минимального присутствия и функций, требуемых по закону».

В указе сказано, что главы семи агентств должны в течение недели, то есть до 21 марта, представить в бюджетное управление Белого дома отчет о том, что они полностью выполнили требования указа.

Помимо USAGM в указе в основном перечислены малоизвестные агентства, которые занимаются трудовыми спорами, вопросами бездомных, поддерживают музеи, библиотеки и архивы, работают над искоренением бедности.

Как отмечает газета The New York Times, своим указом Трамп, «похоже, проверяет границы своих полномочий», поскольку по решению конгресса Агентство США по глобальным медиа считается независимым агентством.

Агентство США по глобальным медиа курирует пять американских сетей иновещания, в том числе медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки». Бюджет агентства — около 270 миллионов долларов. Издания, которыми управляет USAGM, вещают на 49 языках. Еженедельная аудитория СМИ составляет более 361 миллиона человек.