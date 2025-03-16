«Голос Америки» приостановил работу после указа Трампа

«Голос Америки» приостановил работу после того, как президент Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM), курирующем их работу. Сотрудники «Голоса Америки» получили уведомления о том, что отправлены в оплачиваемый отпуск до дальнейших распоряжений.

Директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц сообщил, что письма с уведомлением об административном отпуске получили около 1,3 тысячи сотрудников. «Впервые за 83 года легендарный „Голос Америки“ замолчал», —написал он.

«Голос Америки», добавил Абрамовиц, нужно реформировать и шаги в этом направлении были сделаны. «Но сегодняшние действия лишат „Голос Америки“ возможности выполнять свою жизненно важную миссию. Эта миссия особенно важна сегодня, когда противники Америки, такие как Иран, Китай и Россия, тратят миллиарды долларов на создание ложных нарративов, чтобы дискредитировать Соединенные Штаты».

Абрамовиц также поблагодарил всех сотрудников за работу, отметив, что среди журналистов «Голоса Америки» много тех, кто приехал из стран с авторитарным режимом, где у них не было возможности свободно заниматься журналистикой.

В защиту «Голоса Америки» уже выступили международные журналистсткие организации, в том числе «Репортеры без границ», где подчеркнули, что решение Трампа «угрожает свободе прессы во всем мире и сводит на нет 80-летние усилия Америки по поддержке свободного потока информации».

Агентство США по глобальным медиа курирует пять американских сетей иновещания, в том числе медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки». Обе структуры объявлены в России «иноагентами», а «Радио Свобода» еще и внесена в список «нежелательных организаций».

Уточнение: «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» официально о приостановке работы не объявляла.

Дональд Трамп в начале своего второго президентского срока создал департамент государственной эффективности (DOGE), который возглавил бизнесмен Илон Маск. В рамках реформы федерального правительства США, которой занимается DOGE, были уволены десятки тысяч сотрудников различных федеральных ведомств.

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