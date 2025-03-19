«Радио Свобода» через суд оспорило решение властей США о сокращении финансирования

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» подало иск в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM) и чиновников ведомства Кэри Лейк и Виктору Моралесу, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие гранта Конгресса США, выделенного на работу организации.

В жалобе говорится, что отказ в средствах, выделенных «Радио Свобода» конгрессом, нарушает федеральные законы. Иск рассмотрит Окружной суд США в Вашингтоне.

«Радио Свободная Европа/Радио Свобода» — независимая медиакорпорация, работа которой финансируется за счет средств, выделяемых Конгрессом США через грант Агентства по глобальным медиа (USAGM).

Президент США Дональд Трамп 14 марта подписал указ о сокращениях в семи федеральных агентствах — и в том числе USAGM, которое курирует «Голос Америки» и «Радио Свобода».

После указа Трампа «Голос Америки» объявил о приостановке работы, а его сотрудники начали получать уведомления об увольнении. «Радио Свобода» официально об остановке работы не сообщало.