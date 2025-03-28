EUobserver: Евросоюз начал работу над семнадцатым пакетом санкций против России

Работа над семнадцатым пакетом санкций в отношении России началась, но находится «на раннем этапе», сообщило издание EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам одного из собеседников издания, предложения по санкциям ожидаются в начале лета. Еще один дипломат выразил сомнения по поводу каких-либо сроков. «Мы должны посмотреть, как будут развиваться [мирные] переговоры между США, Россией и Украиной», — пояснил он.

По итогам переговоров в Саудовской Аравии Кремль объявил, что согласен на прекращение огня в Черном море, но при условии снятия санкций с Россельхозбанка и других «финансовых организаций, задействованных в международной торговле продовольствием и удобрениями». Кроме того, Москва требует снятия санкций с производителей и экспортеров продовольствия и удобрений, а также с российских судов, которые их перевозят. Госсекретарь США Марко Рубио позже заявил, что требования, которые Россия выдвинула для прекращения огня в Черном море, включают отмену некоторых санкций ЕС.

27 марта лидера крупнейших европейских стран по итогам встречи в Париже отказались ослабить санкции против России. По словам британского премьера Кира Стармера, «сейчас не время для снятия санкций». Он утверждает, что на саммите страны наоборот обсуждали возможное усиление ограничительных мер, «чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров».

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