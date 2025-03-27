Рубио: подключение Россельхозбанка к SWIFT потребует снятия санкций ЕС. Еврокомиссия: для отмены санкций нужен вывод всех российских войск из Украины

Требования, которые Россия выдвинула для прекращения огня в Черном море, включают отмену некоторых санкций ЕС, сказал госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции с премьер-министром Ямайки Эндрю Холнессом.

«После нашей встречи российская делегация подробно изложила ряд условий, выполнения которых они хотят, чтобы достичь этого [перемирия в Черном море]. Мы собираемся их оценить, но некоторые из этих условий включают санкции, которые введены не нами, они принадлежат Евросоюзу», — сказал Рубио.

Международная банковская система SWIFT зарегистрирована в Бельгии. Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер 26 марта заявила, что одним из главных условий для отмены или изменения санкций будет «безоговорочный вывод» всех российских войск с территории Украины.

Россельхозбанк был отключен от международной банковской системы SWIFT в июне 2022 года. В мае 2023 года МИД России, комментируя продление зерновой сделки между Россией и Украиной, выдвинул пять необходимых для этого условий, в числе которых были подключение Россельхозбанка к SWIFT. 18 июля сделка была разорвана, однако и позже Владимир Путин повторял, что Россия готова в нее вернуться при соблюдении выдвинутых ей условий.

После второго раунда переговоров американской и российской делегаций, который прошел 25 марта в Эр-Рияде, Кремль вновь выдвинул ряд условий для прекращения огня в Черном море, которое предлагали США. В их числе было снятие санкций с Россельхозбанка «и иных финансовых организаций, задействованных в международной торговле продовольствием и удобрениями», а также снятие санкций с производителей и экспортеров продовольствия и удобрений и российских судов, которые их перевозят.

26 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что потенциальное подключение российского банка к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий властей России. «Будут ли санкции против России ужесточаться или ослабляться, будет зависеть от следующих шагов российского руководства. Думаю, президент Трамп не поколеблется перед тем, как ужесточить санкции, если это даст преимущество в переговорах», — сказал он.

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