ТАСС: второй раунд переговоров России и США может пройти «приблизительно в середине апреля»

Второй раунд российско-американских переговоров по урегулированию конфликта в Украине может пройти в апреле, сообщило 27 марта государственное агентство ТАСС, ссылаясь на источник.

«Технические консультации между Россией и США продолжатся, хотя организационные вопросы, связанные с проведением следующего раунда переговоров, еще не обсуждались. Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — сказал источник агентства, знакомый с процессом организации переговоров.

ТАСС выпустил сообщение об этом вскоре после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что точных дат проведения нового раунда переговоров пока нет, но диалог «в любом случае будет продолжаться».

Представители России и США провели 24 марта переговоры в Эр-Рияде. Тогда же делегация проводила отдельные переговоры с Украиной. Белый дом сообщил 25 марта, что США договорились с воюющими сторонами о прекращении огня в Черном море. При этом представители Кремля выдвинули условия, которые необходимо выполнить для прекращения огня в море, среди них — отмена санкций против Россельхозбанка и производителей продовольствия и удобрений. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это, заявил, что представители России «пытаются перекрутить договоренности».

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