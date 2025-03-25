Кремль: Россия и США согласовали список российских и украинских объектов энергетики, по которым нельзя наносить удары. Это нефтезаводы, электростанции и АЭС

Администрация президента РФ опубликовала «согласованный между российской и американской сторонами» список объектов в России и Украине, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме.

В список вошли:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефтепроводы, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

В заявлении Кремля говорится, что временный мораторий «действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года», и может быть продлен, если стороны договорятся об этом.

«В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению», — заявили в Кремле.

Перед публикацией списка пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что «российская и американская стороны в положительном, конструктивном ключе продолжают работу в рамках имеющихся контактов».

Белый дом сообщил 25 марта, что США договорились с Украиной и Россией обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Также Вашингтон договорились с Киевом и Москвой «разработать меры по реализации» предложения о временном прекращении ударов по объектам энергетики. В Кремле заявили, что перемирие на море наступит после того, как будут сняты санкции с Россельхозбанка и производителей продовольствия.

Кремль и Минобороны РФ настаивают на том, что временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетики действует с 18 марта, когда об этом договорились Владимир Путин и Дональд Трамп. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о прекращении ударов по объектам энергетики действует с 25 марта.

В последнюю неделю министерство обороны РФ неоднократно обвиняло Украину в ударах по объектам энергетики.

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