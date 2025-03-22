МИД России пообещал Украине «симметричный ответ» в случае ударов по объектам энергетической инфраструктуры
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские военные продолжают «вероломные атаки» на объекты энергетической инфраструктуры, несмотря на то, что Россия и Украина при содействии США договорились не наносить такие удары.
«19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта — газоизмерительная станция „Суджа“ в Курской области», — заявила Захарова.
Четко предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.
Министерство обороны РФ утверждает, что Украина при отступлении из Курской области атаковала газоизмерительную станцию «Суджа», которую использовали для поставок российского газа в Европу. Генеральный штаб ВСУ заявил, что российские военные сами обстреляли станцию из артиллерии.
Россия и Украина при участии США 18 марта договорились прекратить на 30 дней удары по энергетическим объектам. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в ближайшее время стороны также могут ввести мораторий на бои в Черном море. Власти США настаивают на 30-дневном прекращении огня на всей линии фронта, Украина поддержала это предложение, но Россия на него не согласилась.