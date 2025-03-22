США заявили, что боевые действия в Черном море прекратятся «в течение следующей недели»

Украина и Россия могут в ближайшее время договориться о введении моратория на бои в Черном море, сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

«Они никогда не говорили о восстановлении моратория на морские удары в Черном море. Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы говорим об этом, и это будет сделано в течение следующей недели или около того. Есть некоторые детали, которые необходимо обсудить, но это стало частью разговора. Это очень важно», — сказал Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое вышло в ночь на 22 марта.

Россия и Украина при содействии США ранее в марте поддержали предложение на 30 дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры. При этом президент РФ Владимир Путин не поддержал полное прекращение огня на всей линии фронта, на что ранее согласились власти Украины.

Минобороны РФ 21 марта обвинило Украину в подрыве газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области и нарушении мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Генштаб ВСУ заявил, что российские военные сами обстреляли газоизмерительную станцию.

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