Трамп: остановка помощи США не ухудшила ситуацию для ВСУ

Президент США Дональд Трамп заявил, что его решение об остановке военной помощи и прекращения обмена разведданными с Украиной не имело негативных последствий для ВСУ. Об этом он сказал на брифинге для журналистов, видео его выступления опубликовал Fox News.

На записи не слышно полностью вопрос, который журналистка задает Трампу. «Украинская правда» и РБК утверждают, что у президента США спросили о негативных последствиях для ВСУ именно в Курской области.

«Нет, совсем нет. На самом деле даже наоборот. Я думаю, что это было оценено. И вы должны понимать, что если я вижу, что кто-то делает что-то плохое, <…> единственная причина, по которой я вмешиваюсь, <…> это гуманизм. <…> Там гибнет много людей», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что «это была непростая ситуация», а Украину «надо было заставить поступить правильно».

«Я думаю, что они поступают правильно прямо сейчас, и мы пытаемся заключить мирное соглашение. Мы хотим добиться прекращения огня, а затем мирного соглашения», — заявил президент США.

Он напомнил, что 18 марта проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, «чтобы спасти солдат, попавших в серьезную беду» и которые «окружены российскими войсками». «Я думаю, что если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их [Россию] пока ничего не предпринимать», — сказал Трамп.

8 марта Time писала, что решение США приостановить обмен разведывательной информацией с Украиной помогло российскому продвижению на фронте и привело к большим потерям ВСУ. Наиболее серьезный удар решение Вашингтона нанесло для украинских военных в Курской области. Аналогичные информацию приводила позже The New York Times, которая сообщала, что прекращение передачи разведданных США Украине стало одной из причин успешного наступления российских войск в Курской области.

США сообщили о возобновлении военной помощи Украине и обмена разведдаными после переговоров в Саудовской Аравии, на которых Киев согласился на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня.

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